Планы России взорвать Каховскую ГЭС: Кулеба сообщил о работе над наказанием

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о работе над тем, чтобы Россия несла ответственность за планы взорвать Каховскую ГЭС.

Об этом министр заявил в эфире телемарафона "Единые новости" 20 октября.

"Мы уже работаем над тем, чтобы донести до России в виде конкретных вещей простой сигнал: даже подготовка подобного теракта будет нести за собой ответственность", — сказал Кулеба.

"Взорвать Каховскую ГЭС – это все равно, что применить оружие массового поражения. Даже за подготовку такого преступления нужно наказывать и именно над этим мы сейчас работаем", – добавил глава МИД.

Что известно о возможном теракте на Каховской ГЭС

Российские войска могут осуществить атаку на Каховскую ГЭС и обвинить в этом украинских военных, сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Подтопления, которые могут возникнуть в результате атаки, Россия использует как прикрытие для запланированного отступления из Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Ее плотина удерживает объем около 18 млн куб. м воды. И если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что атакой на Каховскую ГЭС Россия хочет повлечь за собой масштабную техногенную катастрофу на юге и помешать контрнаступлению ВСУ.

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