Планы восстановления Харькова: Терехов рассказал о масштабах разрушения и сотрудничестве с архитектором Фостером

Ранее мэр Харькова отмечал, что через 2-3 года можно отстроить город. В настоящее время дизайнер Норман Фостер разрабатывает проекты Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал подробности восстановления города и сотрудничество с архитектором Норманом Фостером, в свое время спроектировавшим лондонский небоскреб Мэри-Экс и офис Apple. В настоящее время он участвует в восстановлении разрушенного во время войны Харькова.

Об этом шла речь в телемарафоне 22 мая.

"Вчера я общался с группой архитекторов, которые работают сегодня над планом восстановления Харькова. Лучшие архитекторы мира сегодня работают над тем, каким будет город Харьков. То техническое задание, которое я подготовил, оно реально. -3 года. Очень многое будет зависеть от экономики и финансирования", — отметил мэр.

Он добавил, что ведет переговоры с международными финансовыми учреждениями, крупными инвесторами для этого. чтобы они "заходили" в город Харьков.

"Прежде всего, о чем они меня спрашивают — о безопасности. Более того, очень много сегодня людей осталось своего жилья. Сейчас в Харькове подлежит сносу 491 дом", — сообщил мэр.

Напомним, в Украине продолжают фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия.

Читайте также: