Пластика влияет и на мозг: звезды загнобили Повалий за выступление на Дне победы в РФ с украинской песней

Певица Таисия Повалий выступила на концерте ко Дню победы в Российской Федерации.
Артистка развлекала российскую публику украинской песней "Пісня про рушник" в то время, пока на ее родине продолжается жестокая война, развязанная Путиным. К слову, о полномасштабном вторжении исполнительница до сих пор не высказалась.
Соответствующее видео с концерта, сцена которого была украшена георгиевскими лентами, разлетелось в Сеть.
Украинские знаменитости не стали молчать и гневно отреагировали на это в своих фотоблогах.
В частности, Маша Ефросинина написала: "Я в растерянности: не могу понять, какой й**ный позор позорнее. Выступление Таисии Повалий с украинской песней сегодня на телеканале россия или упоротые празднования Дня победы россиян?".
А Оля Цыбульская записала видеообращение, где размышляла, как Повалий "не застряло поперек горла" и где такие звезды "у волка глаза одалживают".
Со своей стороны, MELOVIN назвал поступок Повалий верхушкой цинизма: "Пластика таки влияет и на мозг. От Таи мракобес".
Напомним, ранее украинская исполнительница Ирина Федишин отреагировала на выступление Таисии Повалий в Кремле. Знаменитость отметила, что такие люди, как Повалий, не могут быть гражданами Украины.
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