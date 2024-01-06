"Плата за бронь и мобилизация по лотерее: украинцы "горячо" обсуждают законопроект

В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации и военном учете.

Большие потери и почти два года тяжелой окопной войны спровоцировали острые дебаты о мобилизации на военную службу в Украине, тема как никогда актуальна, поскольку Вооруженные силы пытаются пополнить свои ряды.

Об этом пишет Yahoo.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский предупредил, что военные хотят мобилизовать до полумиллиона человек для борьбы с примерно 600 тысячами российских солдат, дислоцированных в Украине.

Но он сказал, что ему нужно услышать "больше аргументов", прежде чем принимать решения, учитывая, насколько чувствителен этот вопрос в стране, истощенной боевыми действиями.

Украина, в рядах которой около 850 тысяч военных, не сообщает о потерях и количестве солдат, находящихся на фронте.

Однако военные сектора на украинских кладбищах продолжают разрастаться.

По последним американским оценкам, опубликованным New York Times в августе, число погибших составляет примерно 70 000 человек, а количество раненых — до 120 000 человек.

Снижение возраста призыва

"Патриотического импульса первых месяцев, когда украинцы массово шли на фронт добровольно уже нет", — говорится в материале.

Все чаще в украинских СМИ появляются истории о том, как мужчины отчаянно пытаются уйти от призыва.

В декабре 2023 года правительство направило в Верховную Раду законопроект о снижении возраста военной службы от 27 до 25 лет и упрощении процесса призыва.

Но хотя законопроект сократил обязательную военную службу с неограниченного периода до 36 месяцев, он также ввел новые наказания для уклоняющихся от призыва, таких как ограничение на получение водительских прав.

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец предупредил, что все возрастающие наказания составляют проблему.

"Мы не можем дойти до того, что, воюя с Россией, мы превратимся в нечто похожее на Россию, где законы уже не действуют, а конституция – только бумажка", — сказал он.

"Лично я против таких суровых наказаний, как конфискация имущества", – сказала AFP 42-летняя жительница Елена.

После серьезной негативной реакции несколько законодателей и Офис президента заверили, что текст законопроекта будет обсужден и внесен изменения.

Парламентский комитет по обороне с участием главнокомандующего Украины Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова начал в четверг в закрытом режиме рассмотрение проекта закона.

Предложенные изменения к проекту вызвали возмущение в социальных сетях, со многими идеями относительно того, как лучше управлять мобилизацией.

Депутат от правящей партии Марианна Безуглая предложила освободить людей от мобилизации в обмен на значительные пожертвования в бюджет.

"А у кого денег нет, пусть каркает в окопах, а их дети остаются сиротами…" – прокомментировали пользователи на странице депутата в Facebook.

"Война для бедных", – пишут украинцы.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил разыгрывать призыв в лотерее, напоминающий войну во Вьетнаме, когда правительство Соединенных Штатов случайно выбирало дни рождения людей.

"Государство случайно выбирает день и месяц. Люди, родившиеся в эти дни, мобилизуются", – прокомментировал Милованов.

Раздавались также призывы провести ротацию войск и демобилизовать тех, кто долгое время был на фронте.

"Мой муж был на войне с 28 февраля. Мой зять воюет. Почему одним воевать, а другим нет?", — отметила 50-летняя учительница Людмила.

Другие хотят принять меры, чтобы поощрить украинцев за границей возвращаться домой и воевать.

"В этой бойне не может быть справедливости. Если сантехники и клерки не пойдут в армию, то за этими же сантехниками и клерками придет вражеская армия", – сказал пошедший в армию добровольцем писатель Артем Чех.

Напомним, на Закарпатье работники ТЦК похитили водителя – жена с ребенком ночью остались на трассе (видео).

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