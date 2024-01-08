Плата за бронь от мобилизации: у Зеленского отказались вводить инициативу – нардеп

Депутат рассказал об отмене предложения о бронировании военнообязанных за плату.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что в Офисе президента Украины отказались вводить плату за бронь от мобилизации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"По идее от Шурмы (заместитель руководителя ОП – ред.) бронирование за налоги 6 тысяч+, о которых писал Forbes и другие СМИ….уже в ОП отказались. Надеюсь не нужно объяснять причины и почему сразу эта идея была очень….мягко говоря странной", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине предлагалось бронировать трудоустроенных мужчин от мобилизации. Критерием должна стать уплата ими значительного налога на доходы, то есть фактически размер официальной зарплаты. ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном предложении.

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