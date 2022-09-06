Платили налоги в бюджет "ДНР": будут судить директора и главного бухгалтера сети аптек

В общей сложности подозреваемые создали сеть из 72 аптечных пунктов, действовавших на территории "ДНР".

В Киеве будут судить директора и главного бухгалтера сети аптек, плативших налоги в бюджет "ДНР".

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что после оккупации части Донецкой области, обвиняемые совместно с другими неустановленными лицами, с целью продолжения ведения бизнеса на временно оккупированных территориях, осуществили перерегистрацию обществ по розничной торговле фармацевтическими товарами в специализированных магазинах по законам псевдореспублики. В общей сложности они создали сеть из 72 аптечных пунктов, действовавших на территории "ДНР".

В период ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории с сентября 2016 по июнь 2018 года они систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики. Часть этих средств уходила на финансирование силового блока "ДНР".

Досудебное расследование проводилось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке. Материалы в отношении других лиц выделены в отдельное уголовное производство.

Напомним, украинские военные уничтожили бронемашину Росгвардии "Патруль" вместе с экипажем. Враждебную цель заметили аэроразведчики, которые и предоставили артиллеристам координаты оккупантов.

Пока в Мариуполе большой пожар спасатели "ДНР" закрыли на нее глаза

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