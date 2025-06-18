Платим жизнями: Стерненко "разнес" военное руководство за игнорирование опасности от "Шахедов"

Либо изменимся, либо погибнем: Стерненко об угрозе от «Шахедов»

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Российские оккупанты увеличили производство «Шахедов» и теперь атакуют Украину чуть ли не целыми роями. В то же время эксперты отмечают, что сбивать иранские «мопеды» стало гораздо труднее.

Что делать Украине, рассказал общественный активист, блоггер и волонтер Сергей Стерненко.

Россияне усовершенствовали «Шахеды»

По словам Стерненко, враг ввел некоторые инновации. К примеру, стал подключать «Шахеды» к нашим сотовым сетям.

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Ключевое, что сделал противник, по версии блоггера:

1) Нарастило производство.

2) Изменил тактики применения.

«И первое, и второе было более чем предсказуемо и ожидаемо. Но оказались ли мы готовы к этим очевидным решениям?» — откровенно признает волонтер.

Почему это произошло?

По его мнению, главная причина — «армейская система была и крайне неповоротлива, противится инновациям и не ставит своей целью работать на опережение».

«Только один из примеров: Я лично еще с 2023 года на тему дроновой ПВО говорил всем, до кого мог достучаться. В том числе до прошлого командования Воздушных Сил, с которым так и не установил тогда контакт. Меня через посредников уверяли, что все сделают, людей отправят на обучение, ВОСы подготовят, в пехоту операторов не отдадут. Что было на практике? Вы сами знаете», — пишет Стерненко, намекая на «опехочевание» расчетов ПВО.

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В то же время он отметил, что тогда командование Сухопутных войск тогда достаточно активно способствовало инновациям. Но это касалось преимущественно работы на линии столкновения, где «Шахеды» появляются нечасто, уточнил волонтер.

В комментариях Стерненко по этому тезису отметили, что в РФ тоже бюрократическая армейская система, однако россияне сумели это преодолеть.

Что дальше?

«Сейчас государство бросилось искать решение. Это будет. Но за потерянное время мы будем платить жизнями наших людей. А потом противник снова сменит средства/тактику, и мы снова будем не готовы. И так по кругу. Потому что недостаточно реакции, когда уже горит. Потому что мы или изменимся, или погибнем«, — предупреждает Стерненко.

Он уверен, что комплексная армейская реформа — вопрос нашего выживания.

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Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» сделал угрожающее предупреждение, что Россия «разнесет» всю страну «Шахедами», если Украина не предпримет немедленных мер.

А военный и рэпер Ярмак (Yarmak) даже заявил о «кровавой осени» и посоветовал украинцам убираться из городов. Однако впоследствии удалил пост.