Плавучий остров размером с футбольное поле появился на озере — и загадочно исчез

Плавающий остров / © скрин с видео

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На водохранилище Виллистона на севере канадской провинции Британская Колумбия заметили необычный плавучий «остров», покрытый деревьями и растительностью. Он внезапно появился посреди водоема, а уже через несколько недель полностью исчез.

Об этом говорится в материале UNILAD.

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Размеры плавучего участка составляли примерно 76 ярдов в ширину и 153 ярда в длину - около 70 на 140 метров.

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Одним из первых ее заметил местный яхтсмен Роки Эйвери, снявший увиденное на видео и опубликовавший кадры в соцсетях.

«Это было невероятное зрелище. За 40 лет жизни в этой местности я никогда ничего подобного не видел», – рассказал он CBC News.

Необычным объектом заинтересовалась и компания BC Hydro. Ее представитель Боб Гаммер признал, что сначала отнесся к видео скептически из-за распространения контента, созданного с помощью ИИ.

Однако спутниковые снимки от 21 июля подтвердили существование плавучего острова. Уже на снимках от 5 августа его здесь не было.

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«Мы получили обновленные снимки, и теперь объект больше не виден. Он исчез», - заявил Гаммер.

На водохранилище Виллистона на севере канадской провинции Британская Колумбия. / © Unilad

В то же время, это не обязательно означает, что остров затонул. По словам представителя BC Hydro, его могло просто отнести к более защищенному участку у берега.

Откуда мог взяться плавучий остров

Одно из возможных объяснений состоит в том, что у берега на протяжении многих лет накапливались деревья и другие растительные остатки. За это время на них могла сформироваться густая растительность с корневой системой.

После сильных снегопадов и ливней водохранилище Виллистон наполнилось почти до максимального уровня. Высокая вода могла оторвать эту массу от берега, после чего ветер вынес ее в открытую часть водоема.

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Исчезновение острова быстро породило в соцсетях разные теории — от предположений, что это был просто огромный плавучий «ковер» из деревьев до шуток о паранормальных явлениях и пришельцах.

Впрочем, само явление плавучих островов известно давно. Подобные образования ранее наблюдались, в частности, на озере Виктория в Африке и озере Чиппева в США.

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