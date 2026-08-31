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Плавучий остров размером с футбольное поле появился на озере — и загадочно исчез
На озере в Канаде внезапно появился большой плавучий остров, покрытый деревьями и растительностью. Через несколько недель он бесследно исчез со спутниковых снимков.
На водохранилище Виллистона на севере канадской провинции Британская Колумбия заметили необычный плавучий «остров», покрытый деревьями и растительностью. Он внезапно появился посреди водоема, а уже через несколько недель полностью исчез.
Об этом говорится в материале UNILAD.
Размеры плавучего участка составляли примерно 76 ярдов в ширину и 153 ярда в длину - около 70 на 140 метров.
Одним из первых ее заметил местный яхтсмен Роки Эйвери, снявший увиденное на видео и опубликовавший кадры в соцсетях.
«Это было невероятное зрелище. За 40 лет жизни в этой местности я никогда ничего подобного не видел», – рассказал он CBC News.
Необычным объектом заинтересовалась и компания BC Hydro. Ее представитель Боб Гаммер признал, что сначала отнесся к видео скептически из-за распространения контента, созданного с помощью ИИ.
Однако спутниковые снимки от 21 июля подтвердили существование плавучего острова. Уже на снимках от 5 августа его здесь не было.
«Мы получили обновленные снимки, и теперь объект больше не виден. Он исчез», - заявил Гаммер.
В то же время, это не обязательно означает, что остров затонул. По словам представителя BC Hydro, его могло просто отнести к более защищенному участку у берега.
Откуда мог взяться плавучий остров
Одно из возможных объяснений состоит в том, что у берега на протяжении многих лет накапливались деревья и другие растительные остатки. За это время на них могла сформироваться густая растительность с корневой системой.
После сильных снегопадов и ливней водохранилище Виллистон наполнилось почти до максимального уровня. Высокая вода могла оторвать эту массу от берега, после чего ветер вынес ее в открытую часть водоема.
Исчезновение острова быстро породило в соцсетях разные теории — от предположений, что это был просто огромный плавучий «ковер» из деревьев до шуток о паранормальных явлениях и пришельцах.
Впрочем, само явление плавучих островов известно давно. Подобные образования ранее наблюдались, в частности, на озере Виктория в Африке и озере Чиппева в США.
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