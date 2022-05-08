"Плен для азовцев означает смерть": защитники заблокированного Мариуполя имеют четыре варианта действий

У защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственный способ, который будет гарантировать жизнь – стоять и бороться.
Защитники заблокированного Мариуполя имеют четыре варианта действий, но единственный приемлемый - сражаться. Плен будет означать для украинских бойцов смерть.
Об этом заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время брифинга с "Азовстали"
"Что касается шансов, которые у нас есть здесь, то я вам скажу то же, что я говорю своим товарищам, солдатам... в такой критической ситуации, как сейчас, у нас есть (четыре варианта - Ред)... Первое — можно, конечно, просто отложить оружие и сидеть в углу и ждать конца. Это будет медленная смерть от голода или скорая смерть от бомбы, просто принять", — отметил он.
По словам Самойленко, второй вариант – попытаться как-то убежать, как трус, думать только о собственной жизни, не думать о своем долге, о присяге и именно это произошло с командиром морпехов.
Третье, что можно сделать, по словам офицера – это отложить оружие и просто сдаться. А четвертый вариант – это единственный способ, который будет гарантировать жизнь – стоять и сражаться.
"Мы все это время знали, что у полка "Азов" нет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен и сдаться для нас – это неприемлемо. Мы не можем сделать такой большой подарок врагу", — сказал он.
Самойленко подчеркнул, что плен для "азовцев" означает смерть, поскольку враг нарушает все правила и обычаи войны.
Также в полку "Азов" назвали, сколько им удалось уничтожить оккупантов в Мариуполе с начала войны.
Читайте также: