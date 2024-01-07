"Плен — убивает": в Украине прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали" — фото

В Киеве и других городах Украины была организована акция в поддержку азовцев, которые до сих пор находятся в российском плену.

В ряде городов Украины 6 и 7 января проходит очередная акция-напоминание в поддержку пленных защитников " Азовстали " под названием "Не молчи. Плен – убивает!".

Об этом накануне сообщила Организация семей защитников Мариуполя в Instagram.

"Крайний долгожданный обмен вернул защитников Украины, в том числе и защитников Мариуполя, но, к сожалению, семьи 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ в списках обмена своих родных и их побратымов так и не увидели. Россия до сих пор удерживает их в темных застенках неизвестности", – говорится в сообщении.

Такие акции проходят в Киеве, Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Черновцах, Овруче и Ивано-Франковске.

Так, в Киеве сотни человек провели акцию Free Azov на Михайловской площади.

Акция в поддержку пленных защитников "Азовстали" в Киеве / Фото: Украинская правда

Акция в поддержку пленных защитников "Азовстали" в Киеве / Фото: Украинская правда

Акция в поддержку пленных защитников "Азовстали" в Киеве / Фото: Украинская правда

Люди стояли с плакатами "Верните сына из плена", "Не молчи, плен убивает", "Пока ты молчишь, мою семью пытают", "Моя душа все еще в плену".

В центре Одессы акция в поддержку военнопленных прошла 6 января.

Участники акции, родственники, знакомые и горожане пытались привлечь внимание общественности к защитникам Мариуполя, которые до сих пор остаются в плену.

Акция в Одессе в поддержку пленных "азовцев"

Акция в Одессе в поддержку пленных "азовцев" / Фото: Суспільне

Во время акции люди скандировали: "Слава морской пехоте! Не дайте им умереть! Плен — это не опция для сохранения жизни! Волю мариупольскому гарнизону! Волю полку Азов!".

Акция в поддержку пленных защитников "Азовстали" прошла и в Кременчуге.

Акция в Кременчуге в поддержку пленных "азовцев"/Фото: Кременчугская газета

Так, несмотря на запрет 6 и 7 января, проведение в городе массовых собраний, 7 января, в полдень в Кременчуге состоялась недолговременная очередная акция-напоминание в поддержку пленных защитников "Азовстали". Участие в акции принимали до десятка горожан.

Акция в Черновцах

В Черновцах 7 января, на Центральной площади также собрались родственники пленных военнослужащих, в частности, защитников "Азовстали", чтобы напомнить об освобождении защитников, длительное время удерживаемых Россией. Также поддержать людей пришли неравнодушные черновчане. На акции было около 70 человек.

Акция в Черновцах в поддержку пленных "азовцев"/Фото: Черновицкий луч

Акция в Черновцах в поддержку пленных "азовцев"/Фото: Черновицкий луч

Акция в Черновцах в поддержку пленных "азовцев"/Фото: Черновицкий луч

Акция в Черновцах в поддержку пленных "азовцев"/Фото: Черновицкий луч

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май 2022 года. На заводе "Азовсталь" находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в частности, полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" начали эвакуацию украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, из "Азовстали" вышло около 2,5 тыс. защитников. Часть из них удалось вернуть во время обмена, но большинство остается в плену.

Командир 12-й бригады НГУ "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") рассказал, что во время обмена 3 января 2024 года из российского плена не вернулся ни один боец 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ, защищавших Мариуполь.

В российском плену до сих пор остаются 900 "азовцев", которые 86 суток, спасая Украину и взыскивая на себя вражеские силы, сражались в окруженном оккупантами Мариуполе в бесчеловечных условиях с минимальным количеством боеприпасов, еды и медикаментов.

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