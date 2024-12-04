Пленного россиянами мэра Херсона Колыхаева видели в тайной тюрьме ФСБ в Крыму

Человек, который 2,5 года провел в тайной тюрьме ФСБ Российской Федерации в оккупированном Симферополе и вернулся в Украину, рассказал, что видел там похищенного мэра Херсона Игоря Колихаева.

Об этом сообщила документатор военных преступлений Лаборатории журналистики общественного интереса Анна Мамонова.

"Говорила с человеком, который просидел 2,5 года в Симферополе на подвале ФСБ. Это тайная тюрьма. Муж недавно вернулся в Украину. Говорит, что видел Колихаева, похищенного мэра Херсона, в подвале ФСБ. Мэр держится", – говорится в сообщении.

По словам Мамоновой, в последний раз ей подтверждали, что Колыхаев находится в подвале ФСБ весной 2024 года. Она добавила, что россияне скрывают, где держат мэра, а также отрицают существование тюрьмы в подвале здания ФСБ.

Отмечается, что в 2022 году россияне наспех обустроили тайную тюрьму в подвале здания ФСБ. Это было вызвано массовыми похищениями людей на оккупированном юге Украины — Херсонщине и Запорожье, которых потом доставляли в Крым. За неимением камер в подвале просто соорудили перегородки, без туалетов и умывальников.

Допросы проводят приезжающие из России сотрудники ФСБ, а не местные из Крыма. Они работают в ротационном режиме. Во время допросов используют полиграф и избиения.

Напомним, Россия готовится к потенциальному наступлению на Херсонщину через Днепр. Для этого они собрали около 300 лодок для пересечения реки.

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