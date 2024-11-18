"Пленного сразу "двухсоть": российский командир приказывает совершить военное преступление (перехват)

Также во вражеском эфире подтверждается тяжелое ранение "московита" с позывным "Гроза".

Российский командир приказал совершить военное преступление — расстрелять пленного.

Главное управление разведки МО об этом сообщило и обнародовало запись разговора 18 ноября.

В радиоперехвате, полученном военными разведчиками на фронте, зафиксировано, как командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ расстрелять пленника.

"Зафиксированный факт — это очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики оккупационной армии в начатой Россией преступной войне против Украины", — добавляет ГУР.

Также перехваченный разговор оккупантов свидетельствует о том, что россиянину с позывным "Гриф", который находился в одной группе с раненым солдатом с позывным "Гроза", приказывают стянуть жгутом конечность, дать обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

Напомним, ранее киберспециалисты ГУР провели массированную кибератаку на четыре российских банка. DDoS-атака длилась 24 часа.

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