Пленные боевики "ЛДНР" записали отчаянное обращение к Путину: в чем причина

Россия обменивает только пленных россиян, а воевавшие за интересы РФ "мобики" с Донбасса оказались никому не нужны.

Пленные боевики "ЛДНР", которых Россия не вносит в списки обмена военнопленными, записали обращение к верховному главнокомандующему вооруженными силами РФ Владимиру Путину. Они напомнили хозяину Кремля распространенную в России фразу "россияне своих не бросают".

Видео этого обращения опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Мы все боролись бок о бок, а когда дошло дело до обмена военнопленных, о нас забыли. Россияне своих не бросают. Касается ли эта фраза защитников Донецка и Луганска?" — спрашивают в этом обращении мобилизованные в российскую армию жители оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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По их словам, Россия обменивает только пленных россиян, а воевавшие за интересы РФ "мобики" с Донбасса оказались никому не нужны.

“Когда придет наше время? Разъясните нашу дальнейшую судьбу”, — отчаянно просят они Путина.

Обращение огласили 69 военнопленных так называемой "ЛДНР", но, как подчеркнул их представитель, на самом деле их гораздо больше, но большинство уже потеряли надежду и не верят, что обмен когда-то произойдет.

"Россия могла бы давно уже обменять их на пленных солдат ВСУ, но россиянам важнее мучить украинцев, чем вытаскивать своих. К тому же "ополченцев" из Донбасса в России вообще не считают за людей”, — отметил Денис Казанский.

Напомним, Россия снова задерживает обмены военнопленными. Это делается намеренно, чтобы вовлечь родственников военнопленных в дестабилизацию ситуации в Украине.

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