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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Пленные китайцы рассказали, как попали в ад войны в Украине: подробности

Один из них почти потерял зрение, другой признался: больше всего боялся трупов и дронов.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Пленные китайские наемники Ван Гуан Цзюнь и Чжан Ренбо во время интервью на канале «Мосейчук+»

Пленные китайские наемники Ван Гуан Цзюнь и Чжан Ренбо во время интервью на канале «Мосейчук+» / © ТСН

Китайские военнопленные Ван Гуан Цзюнь и Чжан Рэнбо поделились шокирующими подробностями участия граждан КНР в войне против Украины.

Об этом они рассказали интервью программе «Мосейчук+».

Китайцы попали в российские подразделения из-за контрактов, а вот сбежать из службы, по их словам, было невозможно — «командир просто убьет тебя».

По словам Вана Гуана Цзюня, в его дивизии было законтрактовано около 120 китайцев. Чжан Ренбо уточнил, что в его взводе находились четверо граждан Китая.

Тренировка для них была короткой:

  • «Я учился 7 дней», — говорит Гуан Цзюнь.

  • «А меня учили месяц», — добавил Ренбо.

Гуан Цзюнь рассказал, что успел овладеть базовыми навыками стрельбы из автомата и оказанием первой медицинской помощи.

Чжан Ренбо попал в сложнейшую ситуацию еще во время учений:

«До передовой у нас был трехдневный сбор. В тренировочном лагере у меня сильно пострадали глаза. Сейчас почти ничего не вижу. Когда он попал на передовую, видел очень плохо. Бежать было невозможно. И если хочешь сбежать — командир просто убьет тебя», — заявил он.

Ван Гуан Цзюнь подтвердил, что слышал о существовании так называемых «заградотрядов» — формирований, не позволяющих отступать с поля боя.

«Я слышал о таких отрядах еще до того, как попал на войну. Они не дают покинуть поле боя», — отметил он.

На вопрос, как им удавалось преодолевать ужас, Гуан Цзюнь ответил: «Боевого контакта у меня не было. Но по дороге мы видели много трупов, было много дронов, и мы прятались. Нас бомбили. Я больше всего боюсь трупов и дронов. Когда я вижу трупы, мне кажется, что больше не смогу есть».

Напомним, агрессор Россия нагло отвергает заявления о том, что в войне в Украине на их стороне воюют граждане Китая.

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