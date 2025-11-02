Пленные корейские бойцы не хотят возвращаться в КНДР

Пленный КНДР

Двое солдат из Северной Кореи, которые сейчас находятся в плену в Украине, попросили передать их Южной Корее. Соответствующий запрос они сделали во время съемок документального фильма, координированного южнокорейскими правозащитниками из Gyeore-eol Nation United.

Об этом пишет DW со ссылкой на AFP.

Отмечается, что интервью с пленными записано 28 октября в Киеве. В украинской столице бойцы КНДР находятся после их пленения украинскими солдатами. Один из них еще в феврале выражал желание уехать в Южную Корею.

Напомним, Силы обороны взяли в плен двух раненых военных из Северной Кореи, их доставили в Киев для допроса СБУ.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи подтвердила пленение украинскими военнослужащими двух солдат армии КНДР в Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну солдат его армии, если он сможет организовать их обмен на находящихся в плену РФ украинских воинов.

Отметим, что Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией, а северян, то есть КНДР — своими гражданами.