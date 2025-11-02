ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
292
Время на прочтение
1 мин

Пленные корейские бойцы не хотят возвращаться в КНДР

Пленные бойцы КНДР, воевавшие на стороне России, очевидно, боятся возвращаться домой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Пленный КНДР

Пленный КНДР

Двое солдат из Северной Кореи, которые сейчас находятся в плену в Украине, попросили передать их Южной Корее. Соответствующий запрос они сделали во время съемок документального фильма, координированного южнокорейскими правозащитниками из Gyeore-eol Nation United.

Об этом пишет DW со ссылкой на AFP.

Отмечается, что интервью с пленными записано 28 октября в Киеве. В украинской столице бойцы КНДР находятся после их пленения украинскими солдатами. Один из них еще в феврале выражал желание уехать в Южную Корею.

Напомним, Силы обороны взяли в плен двух раненых военных из Северной Кореи, их доставили в Киев для допроса СБУ.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи подтвердила пленение украинскими военнослужащими двух солдат армии КНДР в Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну солдат его армии, если он сможет организовать их обмен на находящихся в плену РФ украинских воинов.

Отметим, что Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией, а северян, то есть КНДР — своими гражданами.

Дата публикации
Количество просмотров
292
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie