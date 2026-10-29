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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Вооруженные оккупанты сбежали из-под стражи на Харьковщине: в ВСУ ответили, был ли такой инцидент

В ВСП ВСУ опровергли сообщения о бегстве двух вооруженных российских военнопленных.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Бегство вооруженных пленных на Харьковщине

Бегство вооруженных пленных на Харьковщине / © Фото из открытых источников

Военная служба правопорядка (ВСП) ВСУ опровергла сообщение о якобы побеге двух вооруженных российских военнопленных вблизи Старовировки Харьковской области. В ведомстве заявили, что такого инцидента не было.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, комментируя распространившуюся в социальных сетях информацию.

«Распространенная информация не соответствует действительности, это событие в ВСП не фиксировалось», — отметили в ведомстве.

В ВСП также опровергли сообщения о якобы расстреле автомобиля службы вблизи Старовировки. Там заверили, что подразделения Военной службы правопорядка продолжают выполнять задачи в штатном режиме в определенных местах.

"Призываем представителей медиа, социальных сетей и лидеров общественных мнений проверять достоверность информации и пользоваться официальными источниками", - подытожили в ведомстве.

Что ранее сообщали о бегстве пленных

Напомним, военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Осман» ранее заявил, что 28 октября около 21:00 в районе Старовировки якобы сбежали двое пленных с оружием, находившиеся под стражей ВСП.

Однако Военная служба правопорядка официально отрицала факт такого бегства.

Российские военные три месяца работали курьерами в Киеве

Ранее боец 425-го отдельного штурмового полка с позывным «Киянин» рассказал, что двое российских военных смогли проникнуть в Киев и около трех месяцев работали курьерами службы доставки.

По его словам, россияне перешли линию фронта в Сумскую область, после чего попутными машинами достались столице без документов и денег. Впоследствии они устроились курьерами, заработали деньги, приобрели телефон и попытались уехать в Беларусь, где их задержали пограничники.

Военный также упомянул случай россиянина, проникшего в тыл на Днепропетровщине и передвигавшегося по электричкам без документов. По его утверждению, мужчину разоблачили после попытки рассчитаться картой российского «Сбербанка».

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