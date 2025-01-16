Пленные россияне рассказывают интересные вещи о подготовке военных КНДР в РФ — офицер ВСУ

Попадающие в плен захватчики на допросах рассказывают о лучшей подготовке и экипировке военных из КНДР для боев на Курщине, чем самих российских контрактников.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук.

Он заявил, что подразделениям его бригады пока не удалось взять в плен военных КНДР.

"Впрочем, мы брали в плен русских, которые рассказывали и утверждали, что вместе с ними подготовку проходили северокорейские военные. Они их ни с кем не спутали и утверждали, что это именно северокорейские военные. Интересно то, что пленные русские рассказывали, что экипировка, вооружение и подготовка военных из КНДР была значительно лучше, чем российских контрактников. Задачей, по словам пленных окупантов, для северокорейцев были исключительно штурмовые действия, а уже россияне должны были закрепиться в случае успеха на позициях", — рассказал Гайдащук.

Кроме того, россияне рассказывают, что их пытаются держать отдельно от корейцев во время проживания на базах и прохождения подготовки.

"Отношение российских оккупантов к северокорейцам непонятно. Поскольку, по рассказам пленных россиян, они в контакт с ними не вступали. Во-первых, между ними есть языковой барьер. Во-вторых, живут, питаются и тренируются северокорейцы полностью отграничены от российских окупантов. действий, кроме боевых, у них нет", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея готова забрать к себе пленных северокорейцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный рассказал, как отличить бойцов КНДР от россиян на поле боя.

Читайте также: