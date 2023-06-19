Пленные воины ВСУ в Венгрии: Европейский Союз отреагировал на действия Будапешта

В Еврокомиссии требуют от официального Будапешта объяснения, как пленные воины ВСУ оказались в Венгрии и по каким основаниям там удерживают граждан Украины.

Об этом в комментарии Delfi сказал пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать Женевские конвенции по содержанию военнопленных украинцев. Также Стано убежден, что Венгрия должна объяснить свое участие в том, как военные ВСУ оказались на территории этого государства и отреагировать на требования Украины.

"Россия должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизни опасности. Что касается Венгрии, то ее власть должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, которые удерживаются Россией как военнопленные, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", — сказал пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политики безопасности.

Воины ВСУ в Венгрии: что известно

8 июня РПЦ заявила о том, что при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья. Украине удалось установить местонахождение 11 бывших военнопленных, которые находятся в Венгрии.

Известно, что воинов ВСУ содержатся в неволе и позволяют общаться с родными только под наблюдением и не более нескольких часов.

В украинском МИДе требуют от Венгрии допустить к пленным наших дипломатов, чтобы те узнали о состоянии граждан Украины и оказали им помощь.

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