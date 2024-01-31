Пленных, которых РФ якобы перевозила в самолете ИЛ-76, во время сегодняшнего обмена не было — ГУР

Пока неизвестно, были ли вообще пленные на борту разбившегося ИЛ-76.

Украинских военных, которых Россия вроде бы перевозила на ИЛ-76 24 января, когда произошла авиакатастрофа в Белгородской области, во время сегодняшнего обмена не было.

Об этом в комментарии Голоса Америки сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не состоялся из-за крушения самолета ИЛ-76, во время этого обмена не вернули", — сказал он.

Отметим, что страна-агрессор РФ утверждает, что украинские военные погибли во время падения самолета. Однако подтвердить эту информацию до сих пор не удалось. Пока неизвестно, были ли вообще пленные на разбившемся борту.

Напомним, в среду, 31 января, Украина вернула домой из российского плена 207 военных. По словам президента Владимира Зеленского, сегодняшний обмен стал 50-м.

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