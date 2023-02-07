"Пленных не берем": российский оккупант рассказал о своих военных преступлениях (аудиоперехват 18+)

"Сказали же на русском языке: пленных не берем", — оккупант рассказывает о "зачистках".

Солдат РФ рассказал жене или подруге о том, как не брал в плен, а расстреливал украинских бойцов.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре оккупанта, передает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военнослужащий России описывает свои военные преступления, а его собеседница подбадривает, говоря, что так и надо.

Осторожно, чувствительный контент, аудио 18+

"Да мы уже после, считай, зачищали, добивали их и все", — говорит оккупант.

На это собеседница военнослужащего говорит: "Их вообще давить надо всех подряд… их нечего жалеть! Правильно".

На этом солдат не останавливается и продолжает делиться подробностями своих преступлений.

"Один – жив еще, кричит: "Не стреляй! не убивай!" – я его пристрелил", – говорит он.

Также солдат страны-агрессора рассказал, что в его армии не берут пленных.

Напомним, что украинская разведка также обнародовала перехват, в котором солдат РФ рассказывает о полной неукомплектованности личного состава на фронте.

Читайте также: