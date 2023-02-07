"Пленных не берем": российский оккупант рассказал о своих военных преступлениях (аудиоперехват 18+)

"Сказали же на русском языке: пленных не берем", — оккупант рассказывает о "зачистках".
Солдат РФ рассказал жене или подруге о том, как не брал в плен, а расстреливал украинских бойцов.
Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре оккупанта, передает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Военнослужащий России описывает свои военные преступления, а его собеседница подбадривает, говоря, что так и надо.
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"Да мы уже после, считай, зачищали, добивали их и все", — говорит оккупант.
На это собеседница военнослужащего говорит: "Их вообще давить надо всех подряд… их нечего жалеть! Правильно".
На этом солдат не останавливается и продолжает делиться подробностями своих преступлений.
"Один – жив еще, кричит: "Не стреляй! не убивай!" – я его пристрелил", – говорит он.
Также солдат страны-агрессора рассказал, что в его армии не берут пленных.
Напомним, что украинская разведка также обнародовала перехват, в котором солдат РФ рассказывает о полной неукомплектованности личного состава на фронте.
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