"Пленных в Попасной приказано убить": разведка перехватила разговор оккупантов (аудио)

Главное управление разведки Минобороны Украины получило аудиоперехват разговора российских военных о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной в Луганской области.

Это откровенное военное преступление, подчеркнули в ведомстве.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны вечером 20 апреля.

"Старшего среди них оставить, остальных отпустить навсегда. Навсегда отпустить, чтобы их больше никто никогда не видел, включая родных", – говорится в разговоре российских оккупантов.

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия россии — это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные", — говорится в сообщении разведки.

Там также подчеркнули, что военные преступления не имеют срока давности и гарантировали, что все военные преступники будут справедливо наказаны.

Напомним, ранее 20 апреля в разведке сообщили, что российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе Попасной.

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