Пленный из ЧВК "Шторм Z" рассказал об огромных потерях РФ под Бахмутом — видео

Военнопленный из Рязанской области, 23-летний Михнов Никита, воевавший против Украины в составе ЧВК "Шторм Z", сформированный из российских заключенных, рассказал об огромных потерях россиян в боях с украинскими воинами под Бахмутом на Донетчине.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Оккупант Михнов был осужден в РФ за незаконное обращение с наркотиками. Он рассказал о том, как из тюрьмы попал на контракт, и как на позициях приходилось днями ждать воду и еду. Из Рязанской области группу заключенных привезли в Клещиевку Бахмутского района.

"Нас призвали с зоны. Просидел 3,6 года, из близких никого не осталось. Призвали Минобороны – решил пойти туда. Они набирали группу Z – штурмовую бригаду. Тренировка проходила всего пару дней. Я когда приехал, там уже были и двухсотые и трехсотые, трехсотые – там уже была такая степень, что помогать особо было некому, они уже практически были двухсотые. Со 100 уже 10 двухсотых было. Остальные – все трехсотые, в общем осталось 30 человек из ста. Нас отправляют на мясо, под минометный расчет", — рассказал пленный оккупант.

По его словам, сначала им говорили о службе в течение полугода, но при подписании контракта оказалось, что воевать нужно 1,5 года.

"Бывало такое, что мы по 2-3 дня без воды и еды сидели. Я не понимаю, к чему это все идет, по сути – вы правы, а мы на вас нападаем. Вы просто обороняете свою землю. Я буду все возможное делать, чтобы сюда не вернутся. Нас отправляют на мясо", — резюмировал пленник.

"Нас отправляют на "мясо": пленный оккупант рассказал о больших потерях РФ под Бахмутом

Напомним, пленный из "ДНР" рассказал о голоде и плохом обеспечении армии РФ (видео).

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