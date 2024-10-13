Пленный оккупант рассказал о "китайцах" в российской армии и суммах выплат за контракт

Он узнал о возможности заключить контракт и пойти на войну из рекламы в Telegram-канале.

Контрактник оккупационной армии, попавший в плен во время ведения штурмовых действий, сообщил о 1,6 млн российских рублей, которые заплатили ему за согласие пойти на войну, а также рассказал о "китайцах", которых российское командование привлекает к ведению боевых действий.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВСУ.

По словам пленника, он жил только с бабушкой. Его мать убил ее сожитель из-за ревности. Старший брат отсидел 15 лет за убийство и снова попал в места лишения свободы, где согласился подписать контракт с армией, потому что ему пообещали через полгода отменить все его судимости.

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Сам он узнал о возможности заключить контракт и пойти на войну из рекламы в Telegram-канале. Полученные за подписание контракта 1,6 млн. рублей собирался потратить на обустройство частного дома и на свадьбу.

Российский оккупант рассказал, что попал в плен, когда в составе группы из восьми человек пошел на поиски воды, которая закончилась. Во время вылазки россияне, среди которых, по словам пленника, были китайцы, наткнулись на украинских бойцов. Во время боя шестеро окупантов погибли, а он и один "китаец" попали в плен.

"С китайцами мы общались только жестами, он половину понимает по-русски, но не особенно", — заметил пленник.

Он также рассказал, что командование ставит перед российскими военными задачу захватить позицию и удерживать оборону. Отступивших бойцов "обнуляют", то есть расстреливают.

Напомним, российским оккупантам в лагере для военнопленных обеспечивают питание на две тысячи двести килокалорий в день, медицинскую часть такого уровня, что могут позавидовать амбулатории во многих украинских селах, и зарплаты в полторы тысячи гривен.

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