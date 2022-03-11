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Пленный российский военный заявил, что если бы их самолет не был сбит, они бы продолжили выполнять приказ

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Пленный российский военный заявил, что если бы их самолет не был сбит, они бы продолжили выполнять приказ

скриншот с видео

Но когда приходят приказы о бомбометании по гражданским домам, по больницам – это уже ни в какие рамки не входит, добавил российский оккупант.

Пленный российский подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка Максим Крипштоп рассказал, что если бы их самолет-разведчик не сбил украинский ПВО, они бы продолжали выполнять приказ командования. В то же время Криштоп заверил, что рано или поздно он лично отказался бы выполнять преступные приказы.

Об этом пленник рассказал во время пресс-конференции 11 марта.

Напомним, одного из российских оккупантов, осуществлявшего разведку, украинские ПВО сбили двумя ракетами. После чего пилот катапультировался и уже на земле попал в плен.

"Если бы не сбили, мы бы продолжали выполнять боевые задачи, мы военные люди. Но, я думаю, рано или поздно дошло бы до того, что лично я отказался бы выполнять преступные приказы. Потому что с каждым днем этот вал и масштаб разрушений ужасает все больше и больше. Те ужасающие факты разрушений – я учитываю не только город Харьков, но и другие города, тот же Мариуполь – вот когда поражаются объекты гражданской инфраструктуры…", – рассказал российский подполковник.

"Ну вот мы начинали работать, начинали участвовать в этом вооруженном конфликте, мы работали по военной технике, по скоплению живой силы, по каким-то там военным частям. Но когда приходят приказы о бомбометании по гражданским домам, по больницам – это уже ни в какие рамки не входит. И рано или поздно, я думаю, что не только я, но и мои товарищи, мои однополчане перестали бы, я надеюсь, что перестанут, выполнять эти преступные приказы. И я очень надеюсь на то, что одумается наше руководство на на всех уровнях и звеньях и перестанет уничтожать мирные города", – рассказал Криштоп.

Российский военный также высказался, что его ужасают масштабы разрушений в Харькове в результате их атаки.

"По разговорам с военнослужащими в Харькове, такого масштаба разрушений в городе не было даже в период Второй мировой войны. Это ужас. Город Харьков перестает существовать под ударами российских вооруженных сил", — сказал пленный.

Криштоп также рассказал, что его с остальными пленными будут судить в Украине и Гааге как военных преступников.

"О нашем будущем я достоверно не могу судить или размышлять. Нас сориентировали, что, возможно, будем отданы суду сначала на территории Украины. А в дальнейшем, возможно, будем отданы международному суду как военные преступники в Гааге", — резюмировал подполковник.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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