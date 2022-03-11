Пленный российский военный заявил, что если бы их самолет не был сбит, они бы продолжили выполнять приказ

Пленный российский военный заявил, что если бы их самолет не был сбит, они бы продолжили выполнять приказ

Но когда приходят приказы о бомбометании по гражданским домам, по больницам – это уже ни в какие рамки не входит, добавил российский оккупант.

Пленный российский подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка Максим Крипштоп рассказал, что если бы их самолет-разведчик не сбил украинский ПВО, они бы продолжали выполнять приказ командования. В то же время Криштоп заверил, что рано или поздно он лично отказался бы выполнять преступные приказы.

Об этом пленник рассказал во время пресс-конференции 11 марта.

Напомним, одного из российских оккупантов, осуществлявшего разведку, украинские ПВО сбили двумя ракетами. После чего пилот катапультировался и уже на земле попал в плен.

"Если бы не сбили, мы бы продолжали выполнять боевые задачи, мы военные люди. Но, я думаю, рано или поздно дошло бы до того, что лично я отказался бы выполнять преступные приказы. Потому что с каждым днем этот вал и масштаб разрушений ужасает все больше и больше. Те ужасающие факты разрушений – я учитываю не только город Харьков, но и другие города, тот же Мариуполь – вот когда поражаются объекты гражданской инфраструктуры…", – рассказал российский подполковник.

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"Ну вот мы начинали работать, начинали участвовать в этом вооруженном конфликте, мы работали по военной технике, по скоплению живой силы, по каким-то там военным частям. Но когда приходят приказы о бомбометании по гражданским домам, по больницам – это уже ни в какие рамки не входит. И рано или поздно, я думаю, что не только я, но и мои товарищи, мои однополчане перестали бы, я надеюсь, что перестанут, выполнять эти преступные приказы. И я очень надеюсь на то, что одумается наше руководство на на всех уровнях и звеньях и перестанет уничтожать мирные города", – рассказал Криштоп.

Российский военный также высказался, что его ужасают масштабы разрушений в Харькове в результате их атаки.

"По разговорам с военнослужащими в Харькове, такого масштаба разрушений в городе не было даже в период Второй мировой войны. Это ужас. Город Харьков перестает существовать под ударами российских вооруженных сил", — сказал пленный.

Криштоп также рассказал, что его с остальными пленными будут судить в Украине и Гааге как военных преступников.

"О нашем будущем я достоверно не могу судить или размышлять. Нас сориентировали, что, возможно, будем отданы суду сначала на территории Украины. А в дальнейшем, возможно, будем отданы международному суду как военные преступники в Гааге", — резюмировал подполковник.

ТСН.ua

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