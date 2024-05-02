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Пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну: видео

Пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну: видео

Пленный российский сирота – 23-летний Константин Кохтов – ранее работал на пилораме / Фото: скриншот с видео

Русский солдат рассказал, как попал на войну, чудом выжил и как сдался в плен.

Круглый сирота из Приморского края России, Кохтов Константин Дмитриевич, работал себе на пилораме, пока приятели не посоветовали пойти посмотреть на войну, для острых ощущений.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов и обнародовал видеопризнание оккупанта.

"Мы с Украиной никогда не ссорились. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война", — говорит 23-летний пленный.

Россиянин рассказывает, что служил в 37-й мотострелковой бригаде. Под поселком Урожайное Волновахского района Донецкой области получил ранение, залез под комбайн, чудом выжил под обстрелом и сдался в плен.

Пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну

Пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну

Напомним, пленный российский зек рассказал, как вояки армии РФ убили своего командира и поехали пить, гулять и праздновать это событие.

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