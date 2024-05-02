Пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну: видео

Русский солдат рассказал, как попал на войну, чудом выжил и как сдался в плен.

Круглый сирота из Приморского края России, Кохтов Константин Дмитриевич, работал себе на пилораме, пока приятели не посоветовали пойти посмотреть на войну, для острых ощущений.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов и обнародовал видеопризнание оккупанта.

"Мы с Украиной никогда не ссорились. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война", — говорит 23-летний пленный.

Россиянин рассказывает, что служил в 37-й мотострелковой бригаде. Под поселком Урожайное Волновахского района Донецкой области получил ранение, залез под комбайн, чудом выжил под обстрелом и сдался в плен.

Пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну

Напомним, пленный российский зек рассказал, как вояки армии РФ убили своего командира и поехали пить, гулять и праздновать это событие.

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