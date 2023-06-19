Пленный вагнеровец на интервью у украинского журналиста украл сигарету в прямом эфире (видео)

Другой пленный рассказал журналисту, что в украинском плену российские оккупанты постоянно воруют друг у друга личные вещи и продукты.
Пленный вагнеровец Александр Рябоха во время интервью с украинскими журналистами Дмитрием Карпенко и Владимиром Золкиным во время прямого эфира украл сигареты.
Отрывок из видео появился в Сети.
Бывший заключенный воспользовался тем, что журналист набирал номер телефона сестры зэка, чтобы позвонить по телефону. Пока Дмитрий Карпенко смотрел в телефон, вагнеровец украл со стола две сигареты. Он не знал, что камера уже была включена.
Курьезное видео воровство сигарет смотрите по ссылке.
Другой пленный рассказал журналисту, что в украинском плену российские оккупанты воруют друг у друга личные вещи и продукты.
Ранее пленный оккупант описал ужасную ситуацию в армии РФ под Бахмутом: большие потери, плохое довольствие и даже голод.
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