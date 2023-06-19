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Пленный вагнеровец на интервью у украинского журналиста украл сигарету в прямом эфире (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1278
Время на прочтение
1 мин
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Пленный вагнеровец на интервью у украинского журналиста украл сигарету в прямом эфире (видео)

Зек-вагнеровец и в плену не теряет "навыков" / Фото: скриншот с видео

Другой пленный рассказал журналисту, что в украинском плену российские оккупанты постоянно воруют друг у друга личные вещи и продукты.

Пленный вагнеровец Александр Рябоха во время интервью с украинскими журналистами Дмитрием Карпенко и Владимиром Золкиным во время прямого эфира украл сигареты.

Отрывок из видео появился в Сети.

Бывший заключенный воспользовался тем, что журналист набирал номер телефона сестры зэка, чтобы позвонить по телефону. Пока Дмитрий Карпенко смотрел в телефон, вагнеровец украл со стола две сигареты. Он не знал, что камера уже была включена.

Курьезное видео воровство сигарет смотрите по ссылке.

Другой пленный рассказал журналисту, что в украинском плену российские оккупанты воруют друг у друга личные вещи и продукты.

Ранее пленный оккупант описал ужасную ситуацию в армии РФ под Бахмутом: большие потери, плохое довольствие и даже голод.

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Дата публикации
Просмотры
1278
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