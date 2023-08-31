"Плевок в лицо военных": Кулеба резко ответил критикам контрнаступления

Кулеба посоветовал критикам контрнаступления приехать и попытаться повоевать самим.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике людей, которые жалуются на якобы медленные темпы контрнаступления.

Об этом глава МИД сказал на брифинге со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом в Толедо.

Кулеба подчеркнул, что критиковать медленный темп контрнаступления – это то же, что плевать в лицо украинских воинов, которые каждый день жертвуют своими жизнями, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим.

"Я советую всем критикам замолчать, приезжать в Украину и попытаться уволить один сантиметр квадратный собственноручно", – сказал министр.

Ранее соучредитель британского аналитического центра Council on Geostrategy Джеймс Роджерс заявил, что у Запада были нереалистические ожидания по скорости украинского контрнаступления.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг дал положительную оценку контрнаступлению ВСУ, заявив, что "украинцы снова превзошли ожидания".

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