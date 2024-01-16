"Плохая защита Крымского моста от беспилотников": полковнику Росгвардии назначили шесть лет колонии

Российского военного Сергея Волкова, который находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

В стране-агрессоре РФ полковнику Росгвардии назначили шесть лет колонии по делу о плохой защите Крымского моста от беспилотников.

Об этом сообщает "Медиазона".

"2-й Западный окружной военный суд приговорил главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова к шести годам колонии общего режима по делу о поставках некачественных радиолокаторов для защиты Крымского моста от беспилотников", - сообщил корреспондент издания из зала суда.

Волкову также запретили в течение двух лет занимать государственные должности. Военного российской оккупационной армии, который находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Волкова признали виновным в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК). Гособвинение просило назначить полковнику семь лет колонии, лишить его звания и наград, а также запретить ему в течение трех лет занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

О задержании и аресте главы отдела морского управления Росгвардии стало известно в конце марта 2023 года.

ФГУП "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (РНИИРС) и ведомство заключили контракт на 395,5 млн рублей на поставки двух радиолокационных комплексов по борьбе с БПЛА, которые могли использоваться в том числе для защиты Крымского моста.

По версии следствия, Волков принял на вооружение системы, которые, как выяснилось при выполнении контракта, "не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами". При вынесении приговора судья уточнил, что "комплекс, который купил Волков, исправен, но не подходит для защиты от беспилотников. Комплекс будут дорабатывать — исходя из суммы, потраченной на дополнения, будет оценен ущерб".

Волков не признал вину. Его адвокат отмечал, что ведомство закупило радиолокаторы у предприятия-монополиста в этой сфере. Юрист назвал своего подзащитного "хозяйственником" и подчеркнул, что у него нет радиотехнического образования. Следователь же утверждал, что вина Волкова подтверждается свидетельскими показаниями и его попыткой спрятать при обыске телефон.

Адвокат в суде рассказал, что Волков "участвовал в боевых действиях, имеет 14 боевых наград, получил тяжелую контузию, из-за которой сильно заикается", а также "вынужден ухаживать за больным отцом".

Напомним, Россия установила дополнительную защиту Крымского моста из-за страха перед украинскими дронами.

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