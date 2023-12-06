"Плохие для оккупантов сутки": Тарнавский рассказал о потерях врага и боях на фронте

Александр Тарнавский рассказал об оперативной ситуации на фронте.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о "плохих сутках для оккупантов" на фронте.

Об этом он написал в Telegram.

Командующий рассказал, что украинские военные уничтожили станцию РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион".

"Общие потери врага за прошедшие сутки составили 520 человек. Всего уничтожено 39 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 12 ББМ, 4 артисистемы, 1 РСЗО, 10 БпЛА, 8 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Также был уничтожен 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект врага. Еще 40 единиц техники врага повреждены", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что враг значительно активизировал применение дронов-камикадзе, авиации и артиллерии. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 46 боевых столкновений и совершили 1059 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях", – резюмировал Тарнавский.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о трех линиях обороны оккупантов и где находятся ВСУ.

Читайте также: