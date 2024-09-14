Плохие новости для россиян: на Курщине начинается новая операция ВСУ

Руководитель ЦПД СНБО отметил, что из-за нежелания Кремля закончить войну, россияне будут гибнуть уже на своей земле.

Руководитель "Центра противодействия дезинформации" СНБО, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что группировка российских войск в Курской области оказалась в ужасной ситуации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Значительное количество россиян на Курщине в ужасной ситуации. Многие семьи получат плохие новости из-за тупости командиров режима Путина. Завершайте войну уже, потому что российские дети и мужья будут дальше погибать уже на российской земле", — подчеркнул Коваленко.

Комментарий руководителя ЦПД появился на фоне сообщений о начале новой операции Сил обороны Украины в Курской области. В частности, Telegram-канал подразделения Khorne group 116 механизированной бригады сообщил, что в ближайшее время около 8 тысяч личного состава российской армии могут оказаться в "котле" или добровольно сдать значительную территорию в Курской области.

"Сейчас мы начинаем новую операцию, и у россиян есть только два варианта — оставить гораздо больше территории или попасть в окружение. Это украинская операция "Багратион". За ними выбор: позор или смерть", — говорится в сообщении Khorne group.

Напомним, украинские десантники разбили российское подразделение ВДВ в Курской области. В результате боевых действий – на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.

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