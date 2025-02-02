"Плохие симптомы станут диагнозом": Драпатый отреагировал на убийство военного ТЦК в Полтавской области

Убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения защитниками Украины.

Об этом написал генерал-майор Михаил Драпатый.

Это за пределом того, что можно терпеть

Как отметил Драпатый, все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии по отношению к нашим защитникам.

"Но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул", – пишет он.

Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти – единственно возможная в ситуации произвола против военных.

"Без справедливого наказания убийц, злорадников и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу собратьев. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев. Если общество" переварить" эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Ведь единственное, что отделяет нас от врага – это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы", – утверждает Драпатый.

Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, добавляет он, в тылу не должно потерять совесть.

"Презрение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей у них, границы, небо и землю, наше государство, наше знамя, наш дом", – констатировал генерал-майор.

Светлая память погибшему воину. Искренние соболезнования родным, близким и собратьям.

Ранее полиция Полтавщины задержала мужчину, застрелившего военного Полтавского РТЦК.

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