"Плохие знания по географии": DeepState оценил угрозу наступления РФ на Запорожье

По мнению аналитиков канала, "наступление на Запорожье" ошибочно связывают с активностью окупантов на границе Донецкой и Запорожской областей.

Аналитический портал DeepState прокомментировал информацию СМИ о том, что оккупанты готовят масштабное наступление в Запорожской области.

По словам аналитиков портал, по Сети ходят сообщения разного характера, которые ошибочно сочетают между собой. Они выделили три темы: наступление на Запорожье, подрыв дамбы, Гуляйполе и плохие знания по географии.

Наступление на Запорожье

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"Уже около месяца общество слышит о "большом" наступлении на Запорожье, которое может начаться в районе Васильевки, а именно в Каменском. Совершенно неизвестно, на чем основывается данное заявление, ведь такого большого накопления в районе Васильевки, как об этом говорят — не наблюдается", – пишут в DeepState.

По информации канала, в районе Васильевки находятся две десантно-штурмовые дивизии, одна из которых была частично переброшена в другой район, а также новый полк. На сегодняшний день большой активности в районе Каменска не наблюдается.

Васильевка и Каменское на карте / Фото: Deepstatemap

"Если там что-то и начнется, то к этому следует готовиться физически, а не пугать ежедневными заявлениями населения города Запорожья. Так же неизменна ситуация в Роботино, где не прослеживается никаких обострений", — говорится в сообщении.

Роботино на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Подрыв дамбы в Васильевке

DeepState обратил внимание на слухи, что оккупанты якобы хотят взорвать дамбу в Васильевке.

"Однако мы так и не поняли, как можно это сделать с дамбой, которая уже до этого была взорвана в 2022 году и где почти нет воды", — отмечают аналитики.

Незнание географии

По мнению аналитиков канала, "наступление на Запорожье" в контексте Запорожской области связывают из-за незнания географии и с продвижением оккупантов в районе Ровнополь-Новодаровки и попыток прорваться из Старомайорска в Макаровку.

"Во-первых, Ровнополь и Макаровка – это Донецкая область и географически далеко не юг.

Во-вторых, эти два населенных пункта отнюдь не в районе Гуляйполя и зачем вспоминать этот населенный пункт – неизвестно.

В-третьих, вообще не понятно, зачем в этом контексте вспоминать Запорожскую область, которая действительно проходит прям возле Ровнополя, но не является основанием для заявлений о "наступлении на Запорожье", — объясняет DeepState.

Ровнополь и Макаровка на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, готовит ли РФ наступление с целью захвата Запорожья.

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