"Плохо расскажешь стишок — подарков не будет": эксперт рассказал, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

В Кремле состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина. Ее неформальная часть длилась более 4 часов. Си Цзиньпин заявил, что якобы у КНР и России тесные отношения.

Президент РФ сказал, что ознакомился с китайским мирным планом по Украине и готов его обсудить.

До чего могли прийти Путин и Си Цзиньпин во время закрытых переговоров, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Мы не знаем, о чем вели разговор в Кремле. Во время формальной части Путин вцепился в кресло, словно пытаясь "заземлиться". Это очень контрастирует с тем, как он держался в Мариуполе. Я представляю себе неформальную часть разговора так: как будто это Новый год, Си Цзиньпин как Дед Мороз приходит к Путину, а ему, как ребенку, интересно, что там. Посыл такой: вставай, детка, на стульчик и рассказывай стишок. Плохо расскажешь стишок – подарка не будет. Переводя эту аналогию на саму встречу, я думаю, что Си приехал послушать Путина и его окружение, вообще происходящее на линии фронта. Да, у него есть информация по своей разведке, но важно услышать непосредственно от одной из происходящих сторон", — рассказал Иван Ступак.

Он также добавил, что Си Цзиньпиню фюрер Путин рассказал о перспективах, сколько потребуется времени, как они продвигаются там. Китайский глава сверяет эту информацию со своими данными и сопоставляет для себя, чтобы полностью составить картину Вселенной сейчас в конкретной части этого мира.

"Си хотел узнать, сколько Путин еще планирует вести эту войну, что Китай потенциально может получить от сотрудничества с РФ, поскольку китайский лидер понимает, что Россия очень сильно зависит от политической позиции Китая. То есть Россия оказалась не готова к войне. Добрые отношения Китая с Россией могут сыграть положительную роль. Я вижу следующее сотрудничество, которое вкладывается в два слова – пророссийский нейтралитет. То есть, оказывать военную помощь, которую ожидает Россия в виде авиации, артиллерийских систем, систем залпового огня Китай не будет. А вот возможно будут передавать спутниковые снимки территории Украины, но не от правительства, а от частных компаний. А правительство будет разводить руками, потому что они здесь вроде бы ни при чем. Поэтому, возможно, что правительство через частные компании будет помогать России", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Китай не будет принимать открытого решения по поставке оружия РФ. Такие документы находятся в графе сверхсекретных.

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