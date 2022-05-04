Площади Жукова нет, а стела с таким названием есть: в Днепре уничтожили десятки символов советщины

Остатки советского прошлого убирают в Днепре.

За сутки демонтировали более десятка символов, отмечают корреспонденты ТСН.

Первой под декоммунизацию попала кирпичная стена с приказом Сталина для Маршала Малиновского. Затем со стен домов сняли лепнину в виде серпов, молотов и красной звезды. Убрали также стелу с надписью площадь Жукова.«Интересный факт по истории Днепра, площади Жукова в Днепре никогда не было, а стела была», – говорит представитель городского совета Днепра Антон Андриенко.

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Демонтированную символику передадут для хранения на специальный склад. Впоследствии намерены создать музей-парк тоталитарного режима.

Всего с 2014 года в Днепре убрали уже около ста советских символов. «Даже сейчас есть люди, которые говорят, давайте мы не будем демонтировать, давайте просто это завесим пластиком. На вопрос зачем, говорят, может измениться снова власть и все еще может вернуться. Нет, мы должны убирать такие символы, чтобы уже не было возвращения», — отмечает начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета Надежда Лиштва.

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