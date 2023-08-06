Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Пляжный сезон" на Донеччине: вертолеты РФ летают на головами отдыхающих — видео

"Пляжный сезон" на Донеччине: вертолеты РФ летают на головами отдыхающих — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Пляжный сезон" на Донеччине: вертолеты РФ летают на головами отдыхающих — видео

На Донетчине вертолеты РФ летают на головах отдыхающих/Фото: скриншот

На Донетчине оккупанты прикрываются мирным населением и летают на низкой высоте прямо над пляжем.

В Донецкой области в селе Урзуф люди отдыхают у моря в сопровождении военной техники россиян. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео, на котором вертолеты оккупантов летаю почти над головами людей.

Об этом он пишет в Telegram.

"Пляжный сезон в с. Урзуф в Донецкой области без изменений. Боевые вертолеты оккупантов тройками. Утром в сторону Бердянска. По обеде — в сторону Мариуполя. Странно, что отдыхающие болваны из московии и "домбасса" не понимают, такой низкий проход – тупо прикрытие от ПВО. Но если что – то обломки посыпятся им на голову", — говорится в сообщении.

Вертолеты оккупантов летают прямо над головами отдыхающих

Вертолеты оккупантов летают прямо над головами отдыхающих

Напомним, в Одессе отчаянные с детьми открывают пляжный сезон, несмотря на мины и российскую попсу (видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
507
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация