"Пляжный сезон" на Донеччине: вертолеты РФ летают на головами отдыхающих — видео

На Донетчине оккупанты прикрываются мирным населением и летают на низкой высоте прямо над пляжем.

В Донецкой области в селе Урзуф люди отдыхают у моря в сопровождении военной техники россиян. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео, на котором вертолеты оккупантов летаю почти над головами людей.

Об этом он пишет в Telegram.

"Пляжный сезон в с. Урзуф в Донецкой области без изменений. Боевые вертолеты оккупантов тройками. Утром в сторону Бердянска. По обеде — в сторону Мариуполя. Странно, что отдыхающие болваны из московии и "домбасса" не понимают, такой низкий проход – тупо прикрытие от ПВО. Но если что – то обломки посыпятся им на голову", — говорится в сообщении.

Вертолеты оккупантов летают прямо над головами отдыхающих

Напомним, в Одессе отчаянные с детьми открывают пляжный сезон, несмотря на мины и российскую попсу (видео).

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