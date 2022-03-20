Плюс один на концерте Кобзона: ВСУ ликвидировали командира разведроты "ДНР" с позывным "Людоед"

России несет существенные потери и среди высшего командного состава.
ВСУ ликвидировали командира разведывательной роты так называемой ДНР капитана Сергея Машкина с позывным "Людоедом".
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
Отмечается, что на временно оккупированных территориях распространяется информация, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "Людоед" собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что с начала боевых действий ВСУ ликвидировали уже шесть генералов, десятки полковников и других офицеров.
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