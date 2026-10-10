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По 40 «Шахедов» на одну опору: как Россия пытается отрезать левобережную Украину от электричества
На уничтожение одной электроопоры оккупанты могут направлять 30–40 «Шахедов».
Российские войска пытаются повредить ключевые элементы энергетической инфраструктуры, атакуя линии электропередач ударными беспилотниками.
Об этом Нагорняк рассказал в программе «Суперпозиция».
Нардеп напомнил, что в Украине есть определенное количество линий электропередач, обеспечивающих передачу электроэнергии с правого берега на левый. Российские атаки направлены на то, чтобы нарушить это сообщение по всей стране, а не только в Киеве.
«30–40 „Шахедов“ бьют в одну электросопротивление, чтобы полностью ее свалить. А это огромные электроопоры, тяжелые, на их монтаж нужен 120-тонный кран, который должен там долгое время постоять и возвести новую электроопору», — добавил Сергей Нагорняк.
По словам народного депутата, после уничтожения опоры россияне могут атаковать технику, необходимую для ее обновления. В частности, речь идет о тяжелом кране, с помощью которого будет устанавливаться новая конструкция.
Нагорняк также объяснил, почему российские войска сосредотачивают внимание на линиях электропередач и незащищенном оборудовании подстанций, а не на трансформаторах, для защиты которых уже построили специальные укрытия.
«Они понимают, что бить по железобетонным саркофагам, построенным и защищающим трансформаторы большой мощности, нет никакого смысла. Они понимают, что этот трансформатор защищен. Поэтому бьют по линиям электропередач, по части оборудования на подстанциях „Укрэнерго“, которое не защищено», — отметил Нагорняк.
Депутат подчеркнул, что физически защитить все элементы энергетической инфраструктуры невозможно. Речь идет о значительном количестве оборудования, включая выключатели, трансформаторы тока и другие важные компоненты энергосистемы.
Ранее сообщалось, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование и вернуть его в работу.
Мы ранее информировали, что из-за вражеских обстрелов энергосистемы Украины энергетики вынуждены были ввести экстренные и аварийные отключения света.