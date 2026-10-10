По 40 «Шахедов» на одну опору: как Россия пытается отрезать левобережную Украину от электричества

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Российские войска пытаются повредить ключевые элементы энергетической инфраструктуры, атакуя линии электропередач ударными беспилотниками.

Об этом Нагорняк рассказал в программе «Суперпозиция».

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Нардеп напомнил, что в Украине есть определенное количество линий электропередач, обеспечивающих передачу электроэнергии с правого берега на левый. Российские атаки направлены на то, чтобы нарушить это сообщение по всей стране, а не только в Киеве.

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«30–40 „Шахедов“ бьют в одну электросопротивление, чтобы полностью ее свалить. А это огромные электроопоры, тяжелые, на их монтаж нужен 120-тонный кран, который должен там долгое время постоять и возвести новую электроопору», — добавил Сергей Нагорняк.

По словам народного депутата, после уничтожения опоры россияне могут атаковать технику, необходимую для ее обновления. В частности, речь идет о тяжелом кране, с помощью которого будет устанавливаться новая конструкция.

Нагорняк также объяснил, почему российские войска сосредотачивают внимание на линиях электропередач и незащищенном оборудовании подстанций, а не на трансформаторах, для защиты которых уже построили специальные укрытия.

«Они понимают, что бить по железобетонным саркофагам, построенным и защищающим трансформаторы большой мощности, нет никакого смысла. Они понимают, что этот трансформатор защищен. Поэтому бьют по линиям электропередач, по части оборудования на подстанциях „Укрэнерго“, которое не защищено», — отметил Нагорняк.

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Депутат подчеркнул, что физически защитить все элементы энергетической инфраструктуры невозможно. Речь идет о значительном количестве оборудования, включая выключатели, трансформаторы тока и другие важные компоненты энергосистемы.

Ранее сообщалось, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы отремонтировать поврежденное оборудование и вернуть его в работу.

Мы ранее информировали, что из-за вражеских обстрелов энергосистемы Украины энергетики вынуждены были ввести экстренные и аварийные отключения света.

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