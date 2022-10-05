По Белой Церкви враг нанес повторный удар дронами: воздушная тревога в Киевской области продолжается

Очевидцы в соцсетях сообщают, что во время атаки дронов этой ночью в Белой Церкви было слышно не менее 6 взрывов.

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли повторный удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

Враг снова атаковал инфраструктурные объекты.

"Все экстренные службы работают. Прошу жителей Киевщины оставаться в укрытиях! Опасность не миновала. Воздушная тревога по всей области продолжается", — написал в своем Telegram-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

В соцсетях сообщают, что во время атаки дронов этой ночью в Белой Церкви было слышно не менее 6 взрывов.

Напомним, в Киевской области во время объявленной ночью 5 октября воздушной тревоги местные жители в соцсетях сообщили о характерных звуках полета иранских дронов-камикадзе, которые применяют для атак российские оккупанты. Впоследствии в Белой Церкви раздались взрывы.

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