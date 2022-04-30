По цимбалам: школьники в Кропивницком решили назло врагам станцевать выпускной вальс во время войны

По цимбалам: школьники в Кропивницком решили назло врагам станцевать выпускной вальс во время войны

Отменять выпускной и таким образом делать подарок россиянам, в Кропивницком не собираются.

11-классники, среди которых немало переселенцев с горячих точек, изучают танцевальные па и верят: благодаря нашим военным звонок в школах таки прозвучит, говорится в ТСН.

Первые танцевальные шаги не слишком ровным асфальтом школьного двора одновременно делает сотня выпускников. Умело получается не у всех, потому что места мало. Едва ли не на каждой репетиции танцоров увеличивается. В Кропивницкий ежедневно приезжают сотни семей, бегущих от обстрелов. Одна из них – харьковчанка Настя.

«Мы очень долго были в метро, недели три, потом приехали уже сюда. Когда слышишь взрывы было спокойнее в Харькове, а когда тишина от необычности, даже дрожали. Но сейчас выдохнули», – говорит девочка.

Кирилл же из Угледара в новой школе адаптировался мгновенно. «Очень нравится. Так необычно жить в большом городе, и школа тоже гораздо лучше, чем была у меня», – говорит парень.

Треть выпускников – именно переселенцы. Все школьные предметы сейчас онлайн, но на репетиции вальса их зовут. "В школе делаем много активностей для того, что дети могли коммуницировать, могли видеться. Чувствовали себя в школе, чувствовали учениками школы», — отмечает директор.

«В предыдущие годы на такие репетиции приходилось немного их заставлять, чтобы они не пропускали, то сегодня этот год у нас нет этих проблем. Они все приходят, абсолютно никого к этому не нужно мотивировать", — говорит одна из классных руководителей.

Победа жизни над смертью: в Кропивницком 11-классники учат выпускной вальс и ждут последнего звонка

Танец поставила школьная хореограф, а дети будут вальсировать под украинские цимбалы. «Цимбалы – это культура Украины. Для меня этот вальс и для выпускников это возрождение Украины», — говорит хореографиня Марина.

На подготовку у выпускников есть месяц и убеждены – вальс станцуют умело. А то, что последний звонок состоится, сомнений нет - верят в ВСУ.

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