"По донецкому сценарию": комбат Юрий Федоренко рассказал о тактике врага в Харьковской области

О ситуации в районе Глубокого и Волчанская рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

В Харьковской области россияне совершают ударно-штурмовые действия и активно применяют легкобронированную технику по донецкому сценарию.

Об этом "24 Каналу" рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Он также отметил, что за последние три недели противник начал активно применять легкобронированную технику по донецкому сценарию.

"То есть машина обварена сверху по краям, под ней сидит штурмовая пехота", – сказал он.

Основная задача – максимально быстро пройти минные заграждения путем тралов, спешить пехоту на передней линии боестолкновения и перейти в атаку.

"Благодаря титанической работе и взаимодействию Силам обороны удается отражать атаки врага, действовать на опережение и уничтожать живую силу, артиллерийские средства, а также работать по территории России для тех категорий целей, активно ведущих огненное поражение по Украине", — отметил Федоренко.

А в Купянщине за предыдущие периоды россияне имели незначительные тактические успехи, что обусловлено применением авиации, накоплением личного состава и техники для ведения ударно-штурмовых действий.

По состоянию на сегодняшний день противник успеха не имеет. Продолжается применение БПЛА. Единственное, что врага ограничивает, так это огневое влияние украинских подразделений по вражеским дронам. Также есть другие методы, помогающие утилизировать непосредственно пилотов беспилотных летательных аппаратов.

"Во время захода в полосу видим абсолютный профессионализм различных подразделений Сил обороны, которые между собой надежно коммуникируют, помогают друг другу и совместно уничтожают оккупанта на поле боя + дополнительную надежную планировку от старшего начальника. Поэтому на текущую украинскую армию удается приостановить противника", — сказал он.

Ранее комбат ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что ВСУ остановили продвижение врага в Купянске в Харьковской области благодаря объединенной работе бригад и специальных групп.

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