"По два десятка штурмов в сутки": командир батальона рассказал о вражеских штурмах вблизи Купянска

Активность русских войск на купянском участке фронта, в районе Сватового, возросла. Речь идет о примерно двух десятках штурмов в сутки.

Об этом сказал командир 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ с позывным "Сумы", передает "Радио Свобода".

"Тактика остается неизменной. Происходит выдвижение 2-3 лицами, мелкими группами, но таких выдвижений в сутки может быть до 15-20-ти. Цель: прийти, спрятаться на первом участке, обозначенном для сбора, чтобы накопить и задействовать все эти подразделения для штурмовых действий", – рассказал командир.

Он также объяснил, каким образом россияне штрмируют позиции ВСУ.

Юоец подтвердил, что враг действует по тактике маленьких групп: по несколько человек, пытающихся рассеяться, чтобы их было труднее поражать FPV-дронами. Он назвал тактику россиян "очень своеобразной и разнообразной".

"Прежде всего, прийти и накопиться на точках. Если работает очень влиятельное огненное средство по направлениям или "литуны" – операторы FPV-дронов, – то тактика местами доходит до маразма. Когда мы берем пленных, они говорят, что их направили специально для обнаружение огневых средств, то есть или минометов, или крупнокалиберных пулеметов", – рассказал боец.

Не всегда для накопления враг использует штурмовые группы, иногда это делается для выявления огневых средств.

"Просто пострелять, просто пройтись, чтобы понять, откуда ведется огневое воздействие, особенно средства коллективного огневого впечатления. Переживания какого-то за количество понесенных ими потерь у них, соответственно, нет", — добавил боец.

Напомним, 11 августа военные эксперты заявили, что российские войска продвинулись вблизи Кременной и продолжили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

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