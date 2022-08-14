По Харьковщине оккупанты пускали ракеты с территории РФ: Синегубов рассказал детали и показал последствия обстрелов

Российские войска продолжают варить по Харьковщине.
В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районам. Россияне многократно обстреливали Циркуны – горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.
Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
В то же время, по его словам, этой ночью удары по Харькову не зафиксировали. Вечером 13 августа, после 18 часов, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру зажигательными боеприпасами в Киевском районе. Горели крыши хозяйственных построек. Пострадавших нет.
"По области ночью Штаб обороны зафиксировал пуски ракет с территории РФ. Около 01 часа россияне нанесли удары по Змиевской громаде. Пострадали трое жителей: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет. Состояние — легкое", — уточнил Синегубов.
Повреждены в результате атаки РФ окрестные дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.
"Пока враг запугивает мирное население — ВСУ дают отпор россиянам на линиях фронта. Оккупант пытался вести разведку боем у Питомника, но потерпел очередное фиаско. Верим в Вооруженные Силы Украины и нашу общую победу", — подытожил Олег Синегубов.
Напомним, 30 российских снарядов прилетели по Марганцу и 20 "прилетов" по Никополю на Днепропетровщине.
Читайте также:
- "Все переходит к стадии затяжной войны" – военный эксперт
- Локально и радикально: Фейгин рассказал о планах, которые придумали в Москве для аннексии оккупированных территорий Украины
- Россияне могут изменить приоритеты на Донбассе, чтобы ослабить давление ВСУ на юге — ISW