По Харьковщине оккупанты пускали ракеты с территории РФ: Синегубов рассказал детали и показал последствия обстрелов

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районам. Россияне многократно обстреливали Циркуны – горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

В то же время, по его словам, этой ночью удары по Харькову не зафиксировали. Вечером 13 августа, после 18 часов, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру зажигательными боеприпасами в Киевском районе. Горели крыши хозяйственных построек. Пострадавших нет.

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"По области ночью Штаб обороны зафиксировал пуски ракет с территории РФ. Около 01 часа россияне нанесли удары по Змиевской громаде. Пострадали трое жителей: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет. Состояние — легкое", — уточнил Синегубов.

Повреждены в результате атаки РФ окрестные дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.

"Пока враг запугивает мирное население — ВСУ дают отпор россиянам на линиях фронта. Оккупант пытался вести разведку боем у Питомника, но потерпел очередное фиаско. Верим в Вооруженные Силы Украины и нашу общую победу", — подытожил Олег Синегубов.

Напомним, 30 российских снарядов прилетели по Марганцу и 20 "прилетов" по Никополю на Днепропетровщине.

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