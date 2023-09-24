По Херсону ударили управляемыми авиабомбами: что известно о последствиях

Ранение получила 49-летняя женщина-охранник одного из предприятий города.

В воскресенье, 24 сентября, российские войска дважды ударили по городу Херсону управляемыми авиабомбами. Один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

В сообщении говорится, что в результате вражеской атаки ранения получила 49-летняя женщина-охранник, находившаяся на территории предприятия.

"У нее легкие повреждения. Помощь предоставлена на месте", — уточнили в Херсонской ОВА.

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Местные Telegram-каналы сообщают, что по состоянию на 18:20 было известно всего о 6 пострадавших гражданских лицах в результате вражеских обстрелов Херсона сегодня днем.

"Херсонцы получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Также в медицинские учреждения обращаются люди, которые были ранены ранее.

Напомним, российские войска обстреляли Херсон из артиллерии утром 19 сентября, попав по троллейбусу и убив сержанта полиции. Ранения получили двое гражданских.

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