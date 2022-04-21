По какому принципу действует пропаганда и почему в нее так легко верят россияне

По какому принципу действует пропаганда и почему в нее так легко верят россияне

После многолетней пропаганды россияне не верят не только рассказам родственников из Украины, но даже своим глазам, потому что люди, годами потреблявшие информацию из пропагандистского телевизора, не способны верить фактам, противоречащим их картине мира.

Лечение мозга от этого «яда» – это вопрос даже не месяцев, но лет, значится в ТСН.

Осенью 1938 года в эфире одной из американских радиостанций ведущий говорит с авторитетным астрономом о массовых вспышках, которые были замечены в космосе в районе Марса. Через несколько минут музыка в эфире прерывается срочным сообщением – на территории США, в городке Гровер Миллз, приземлился космический корабль инопланетян, и они начинают тепловыми лучами убивать людей и уничтожать все вокруг. Эта радиотрансляция вызвала в США огромную волну паники – несколько миллионов американцев начали массово бежать из окружающих городов. Позже оказалось, что программа – это только радиоспектакль по роману «Война миров» Герберта Уэллса.

Об этом инциденте слышали почти все, но мало кто знает продолжение. Через несколько часов после окончания радиоспектакля пленку с его записью срочным самолетом доставляют в Берлин, в руки главного пропагандиста фашистской Германии Йозефа Гебельса. Менее чем через год по подобному сценарию с проигрыванием по радио фиктивной, но очень реалистичной новости о нападении со стороны Польши, Германия начинает Вторую мировую войну.

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А в 1943 году во время Сталинградской битвы по всей линии разграничения со стороны советских войск установлены гигантские радиодинамики, из которых раздается перестук метронома, а дальше звуки прерываются сообщением на немецком – каждые 7 секунд погибает один солдат Третьего рейха. Один советский солдат, как позже выяснилось, в то время погибал чуть ли не ежесекундно, но прием по радио был настолько успешным, что в плен под Сталинградом сдались 90 тысяч немцев.

Это один из примеров боевой спецпропаганды. Тайные системы психологического воздействия на противника активно разрабатывались во время Второй мировой и после ее завершения в период холодной войны. И все эти достояния через телевизор пропагандисты современной России в течение 20 лет используют не против воображаемых врагов, а для промывки мозга собственного населения.

Методы боевой спецпропаганды в 2015 году раскрыл российский медиаменеджер и психолог Владимир Яковлев, еще в университете изучавший боевую пропаганду.

Пропаганда действует постепенно – со временем сознание все меньше сопротивляется причудливой лжи и все быстрее воспринимает постулаты пропагандиста. Яковлев называет главные методики черной спецпропаганды: «метод гнилой сельди», «метод большой лжи", «принцип 40 на 60» и «метод абсолютной очевидности». Вот, например, гнилая сельдь – это когда для врага подбирается и озвучивается совершенно токсичное обвинение. И в подконтрольных СМИ начинают обсуждать, причастен или нет конкретный персонаж, скажем, к педофилии или актам каннибализма. Дискуссии продолжаются до тех пор, пока персона не станет ассоциироваться с этим ужасным и абсурдным обвинением.

«Метод большой лжи похож на «гнилую селедку», но работает иначе. Его суть в том, чтобы предложить аудитории настолько глобальную и беззастенчивую ложь, что практически невозможно поверить, что можно соврать о таком», — рассказывает Яковлев.

Для преодоления фильтров критического мышления, это великое вранье заворачивается в общеизвестную правду в пропорции 60 на 40 – такую смесь мозг воспринимает почти без сомнений.

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Именно по такому принципу на российском телевидении рождались «распятия мальчика» и про "обещанные по 2 раба и сотки" для каждого украинца.

Все эти боевые технологии сегодня оказывают влияние на россиян гораздо сильнее, чем на других. Ибо в конце 90-х годов в сознании простого народа начали культивировать отнюдь не конструктивные идеи экономического роста, новых возможностей и развития себя и государства. Нет, русскую ментальность планомерно засевали оскорблением на другие народы, разрушившие СССР.

Сегодня оскорбленный «великий народ победитель» похож на наркомана, у которого начинается страшная ломка без очередной дозы наркотика пропаганды.

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию рассказала о борьбе с российской пропаігандой

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