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"По классической схеме военного искусства": Арестович описал действия врага на востоке Украины

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"По классической схеме военного искусства": Арестович описал действия врага на востоке Украины

Оккупантам не удается прорвать оборону, которую держат украинские военные.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, как действуют российские войска на востоке Украины, пытаясь продвинуться вглубь территории нашей страны.

"Враг действует по классической схеме военного искусства. Эти все кавелерийские наскоки, которые были в начале войны, они привели его к потерям и поражению под Киевом, Сумами и Черниговом. И сейчас он сосредотачивает усилия на том, чтобы осторожно прощупывать нашу оборону, а затем, если находит слабое место, сосредотачивать там усилия.

Именно это они пытались сделать сегодня ночью, но у них не получилось. Никакая попытка продвинуться не удалась, несмотря на их попытки наносить многочисленные артиллерийские, авиационные удары по нашим защитникам", - сказал Арестович во время брифинга 19 апреля.

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 19 апреля

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 19 апреля

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