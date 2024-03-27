По Кринкам оперирует очень многочисленная группа: Коваленко напомнил, какими силами ВСУ удержали самый сложный плацдарм

О том, как это давалось и какой ценой будут написаны книги, отметил эксперт.

Село Крынки в Олешковской городской общине Херсонского района Херсонской области, которое диктатор РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы "вернули под контроль" в феврале 2024-го, как было в ВСУ, так и остается.

Об этом в своем сообщении напомнил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По информации Коваленко, в настоящее время "по Крынкам оперирует очень многочисленная группа формирований" россиян, а именно:

подразделения 104-й десантно-штурмовой дивизии – 2 десантно-штурмовая дивизия (РФ)

подразделения 70-го мотострелкового полка (МСП) – 2 МСП и 2 танковых батальона (знатно поредевшие) 17-го ТП и 2 дивизиона 81-го САП;

подразделы 810-й ОБр МП;

144-я отдельная мотострелковая бригада (РФ)

"Несмотря на численное преимущество, РОВ не могут выдавить немногочисленные подразделения из Крынок уже более полугода", — добавил Коваленко.

Он также напомнил, что Силам обороны тяжелым образом, титаническими усилиями удалось удержать самый сложный плацдарм.

"О том, как это давалось и какой ценой, будут написаны книги, но враг терял не меньше, а в разы больше, применяя по факту группировки, сравнимые с полутора дивизиями и двумя бригадами... Применяя безрезультатно. Не меньший ресурс ему придется сосредоточить и по другим направлениям, не столь популярным в информационном потоке", – пояснил Коваленко.

Ранее военный эксперт Коваленко ответил, сможет ли российский ВПК компенсировать дефицит техники.

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