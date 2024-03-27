По Кринкам оперирует очень многочисленная группа: Коваленко напомнил, какими силами ВСУ удержали самый сложный плацдарм

О том, как это давалось и какой ценой будут написаны книги, отметил эксперт.
Село Крынки в Олешковской городской общине Херсонского района Херсонской области, которое диктатор РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы "вернули под контроль" в феврале 2024-го, как было в ВСУ, так и остается.
Об этом в своем сообщении напомнил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По информации Коваленко, в настоящее время "по Крынкам оперирует очень многочисленная группа формирований" россиян, а именно:
- подразделения 104-й десантно-штурмовой дивизии – 2 десантно-штурмовая дивизия (РФ)
- подразделения 70-го мотострелкового полка (МСП) – 2 МСП и 2 танковых батальона (знатно поредевшие) 17-го ТП и 2 дивизиона 81-го САП;
- подразделы 810-й ОБр МП;
- 144-я отдельная мотострелковая бригада (РФ)
"Несмотря на численное преимущество, РОВ не могут выдавить немногочисленные подразделения из Крынок уже более полугода", — добавил Коваленко.
Он также напомнил, что Силам обороны тяжелым образом, титаническими усилиями удалось удержать самый сложный плацдарм.
"О том, как это давалось и какой ценой, будут написаны книги, но враг терял не меньше, а в разы больше, применяя по факту группировки, сравнимые с полутора дивизиями и двумя бригадами... Применяя безрезультатно. Не меньший ресурс ему придется сосредоточить и по другим направлениям, не столь популярным в информационном потоке", – пояснил Коваленко.
Ранее военный эксперт Коваленко ответил, сможет ли российский ВПК компенсировать дефицит техники.
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