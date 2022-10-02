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По Кривому Рогу российские оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе

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По Кривому Рогу российские оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе

Генштаб ВСУ

В результате вражеского удара поврежден объект гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города.

В ночь на 2 октября российская армия с использованием дронов-камикадзе нанесла удар по городу Кривой Рог.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города", – написал он.

В настоящее время идет ликвидация последствий удара.

Напомним, ранее российские оккупанты из "Ураганов" обстреляли "предприятие на территории Криворожского района. В результате ранения получили работники предприятия.

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