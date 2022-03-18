По левому берегу Киева врага остановили, военные укрепляют третье кольцо обороны столицы

Киев – главная стратегическая задача оккупантов.

Вооруженные силы Украины ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге в пятницу, 18 марта.

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"Киев – главная стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась, благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны. На сегодняшний день по правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По левому берегу его остановили", — отметил он.

По словам Грузевича, противник продолжает цинично расстреливать инфраструктуру. Для него перекрываются главные пути наступления. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны.

Также вокруг столицы действует система ПВО.

"К сожалению, ракеты, которые сбиваются, падают на город и наносят ущерб инфраструктуре", — сказал он.

Грузевич отметил, что два сложных направления, по которым противник наносит ракетные удары – с Черного моря и со стороны Беларуси.

"Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. Сейчас идет работа над системой, которая сведет к минимуму попадание ракет в гражданское население", — отметил он.

Он добавил, что в Киеве создана эффективная противодиверсионная система, за последние дни найдены и уничтожены ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, что Вооруженные силы Украины в последние дни сбили над Киевом более шести ракет.

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