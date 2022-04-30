"По максимуму подавить противника": ССО впервые рассказали подробности боев за аэропорт в Гостомеле

Бойцы Сил специальных операций Украины описали детали боев за аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области в первый день полномасштабного вторжения России, 24 февраля. Слаженными действиями разные подразделения смогли задержать высадку российского десанта и нанести оккупантам первые потери.

По словам одного из бойцов ССО, утром 24 февраля их подразделение направилось к заданной точке для отражения высадки российского десанта. Уже на месте спецназ разделил позиции и роли.

Об этом сообщили в командовании Сил спецопераций ВСУ.

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"Была информация, что должен был прилететь Ил, который будет высаживать десант. И наша задача заключалась в том, что мы должны не дать сесть самолету. Или если он сядет, то принять контакт и по максимуму подавить противника, выиграв время для других подразделений", – рассказал боец.

Вместе с ССО в Гостомеле работала Нацгвардия, занявшая оборону на самой взлетной полосе, и другие спецподразделения. У спецназа был ПЗРК "Игла" и несколько ракет, чтобы на дистанции сбить российский военно-транспортный самолет.

"Все было так, как мы и планировали. Никаких обременительных проблем не было, кроме того, что по информации, должен был быть Ил, но прилетел не Ил, а очень много вертолетов. К этому мы не были готовы, но все равно по максимуму выполнили задание", – рассказал спецназовец.

Когда удалось сбить первый российский вертолет, в бой вступили российские диверсанты со стрелковым оружием. Однако украинские военные подавили их и вынудили отступить. Впоследствии другая группа украинских спецназовцев сбила второй российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", заставив авиацию оккупантов изменить тактику и выбрасывать так называемые "обманки".

"Нашими силами были сбиты три вертолета – это два Ка-52 и один Ми-8", – отметил боец.

Подразделения Нацгвардии из минометов "разобрали" взлетную полосу, ведь понимали, что за российскими вертолетами может последовать самолет. Другие подразделения помогали сдержать атаки российских ДРГ в этом районе и подавить уже начавший высадку десант.

"Тот десант, который мы видели, высаживался посреди поля. Другие вертолеты не поддержали, кружа вокруг аэропорта, пытаясь кого-то там найти. Фактически, был круг, по которому они летали, и все, что было за кругом, они контролировали, а внутри – не подвергалось их контролю, чем мы и воспользовались", – рассказал боец ССО.

Первый контакт с российскими оккупантами произошел после того, как украинские силы сбили первый вертолет Ка-52, чем раскрыли свои позиции. Войска РФ находились относительно недалеко и открыли огонь из пулемета. Так что украинские бойцы быстро отступили, чтобы перегруппироваться и пополнить боекомплект. После обороны объекта ключевая задача была выполнена.

"Я думаю, это их очень сильно деморализовало, потому что они не были готовы к тому, что им будет оказываться такое сильное сопротивление. Они планировали просто высадиться и занять позиции, окопаться или двигаться дальше", – рассказал спецназовец.

Он также выразил мнение, что высокий боевой дух помогает украинским военным избегать значительных потерь.

"Мотивация в бою — набить побольше русные" — оператор ССО-участник обороны гостомельского аэропорта Вашему вниманию — эксклюзивное интервью, в котором подробности боя за гостомельский аэропорт рассказывает воин Сил специальных операций ВСУ. Наша группа была задействована в отражении вражеской воздушной атаки с несколькими другими подразделениями. Воины ССО Украины уничтожали российские воздушные суда, ликвидировали живую силу, успевшую высадиться и одновременно отражали атаки ДРГ, которые пытались подавить сопротивление защитников аэродрома. Больше подробностей – в видео, которое мы рекомендуем к просмотру. Опубликовано Командование Сил специальных операций ВС Украины Пятница, 29 апреля 2022 г.

Напомним, 2 апреля в Минобороны Украины сообщили, что Гостомель и вся Киевская область полностью освобождены от российских войск.

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