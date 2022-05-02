По мариупольскому сценарию: Северодонецк может попасть в осаду оккупантов — Гайдай

Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию.

Северодонецк в Луганской области может попасть в осаду после того, как российская армия не сможет взять его штурмом.

Россияне готовятся наступать на Северодонецк, армия оккупантов перекидывает в город силы из мариупольского направления.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, так что захватить областной центр Луганщины будет крайне тяжело. Но орки могут пойти другим путем — по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий. Наши воины дадут врагу достойный отпор", — отметил он.

По его словам, оккупанты пытаются расстрелять Северодонецк, пытаются полностью его уничтожить. Но украинская армия успела сделать нормальные защитные постройки вокруг города, нормально держат оборону ВСУ. Украинская артиллерий не подпускает достаточно близко минометные расчеты врага, поэтому они не могут забросать полностью минами город.

"Бой будет очень мощный за город, хотя я не исключаю и варианта, что враг не сможет взять город прямо в лобовую, и тогда они осадят его, будут пытаться осаждать вокруг города", — заявил он.

Напомним, россияне в Луганской области убили 3 человека, еще 3 ранили.

Читайте также: